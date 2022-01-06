Вчера, 5 января, около 20:00 на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече", в селе Нагирянка Тернопольской области, перевернулась автоцистерна, в результате чего образовалась утечка горючего. Ее устранением занялись спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"На месте выяснилось, что произошла разгерметизация цистерны с последующей утечкой горючего на обочину автодороги. С целью предотвращения возникновения пожара и взрыва создана пенная подушка и выполнено обваливание из песка для ограничения растекания горючего. Местной администрацией из восьми близлежащих домов проведена эвакуация жителей (ориентировочно 10 человек), работниками РЭС отключено электроснабжение близлежащих улиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что спасательным отделением проведена перекачка горючего в резервную автоцистерну.

На месте аварии работали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники службы спасения.

В ведомстве добавили, что организовано дежурство спасателей на месте происшествия до полной его ликвидации.

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