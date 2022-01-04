В первый день года в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель "Таврии" не предоставил приоритет движения, врезался в "ВАЗ" и погиб на месте от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 1 января на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" около 17:00. На пятом километре дороги водитель "Таврии", 65-летний пенсионер, не отдал приоритет в движении "ВАЗу", и автомобили столкнулись, в итоге пенсионер погиб на месте от полученных травм.

"За рулем автомобиля ВАЗ находился 55-летний житель Звенигородки. В салоне его авто находились пассажиры: женщина и ее малолетний ребенок, 1979 и 2013 годов рождения. Их с травмами разной степени доставили в больницу", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи по делам ДТП расследуют уголовное производство по ч. 2 статьи 286 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Напомним, в Ровно пьяный помощник бывшего депутата насмерть сбил военного и скрылся с места ДТП.

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