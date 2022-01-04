В ДТП погиб человек. Фото: facebook.com/cherkasypolice

В первый день года в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель "Таврии" не предоставил приоритет движения, врезался в "ВАЗ" и погиб на месте от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 1 января на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" около 17:00. На пятом километре дороги водитель "Таврии", 65-летний пенсионер, не отдал приоритет в движении "ВАЗу", и автомобили столкнулись, в итоге пенсионер погиб на месте от полученных травм.

Под Черкассами произошло смертельное ДТП. Скриншот из фейсбука полиции

"За рулем автомобиля ВАЗ находился 55-летний житель Звенигородки. В салоне его авто находились пассажиры: женщина и ее малолетний ребенок, 1979 и 2013 годов рождения. Их с травмами разной степени доставили в больницу", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи по делам ДТП расследуют уголовное производство по ч. 2 статьи 286 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Под Черкассами произошло смертельное ДТП. Скриншот из фейсбука полиции

Под Черкассами произошло смертельное ДТП. Скриншот из фейсбука полиции

Напомним, в Ровно пьяный помощник бывшего депутата насмерть сбил военного и скрылся с места ДТП.

Также сообщалось, что в Киеве муж чиновницы Минобразования в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП и угрожал очевидцам.

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