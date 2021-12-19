В Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области в воскресенье, 19 декабря.

В пресс-службе полиции рассказали, что трагедия произошла в воскресенье, 19 декабря, вблизи села Ополонское в Сумской области. Водитель ВАЗ-2109 столкнулся с автомобилем Renault.

От полученных телесных повреждений водитель автомобиля ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия, еще двое пассажиров травмированы.

В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

В Сумской области произошло ДТП со смертельным исходом. Источник: полиция Сумской области

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