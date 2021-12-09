44-летний Сергей Карповец вины не признает. Фото: Сегодня

Водитель грузовика, протаранившего автобус с людьми под Черниговом, в результате чего погибли 13 человек,  впервые прокомментировал случившееся. 44-летний Сергей Карповец сообщил, что он не может быть виноват в этом происшествии. Об этом сообщает "Сегодня".

"Я не могу быть виновным. Машина начала тормозить, дальше хлопок и больше я ничего не помню", - сказал Карповец.

Водителю фуры уже сообщили о подозрении.

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, на трассе под Черниговом произошла маршрутка с пассажирами столкнулась с внезапно выехавшим на встречную полосу грузовиком.  Известно, что в результате аварии 11 человек погибли на месте. Позже число жертв увеличилось - еще один человек скончался в карете скорой помощи и один - в больнице. Семь человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Чернигова. По данным СМИ, автобус ехал из Борзны в Чернигов.

Вместе с ними в больницу был доставлен и водитель грузовика. После оказания медицинской помощи его задержали, он находится в специализированной палате под охраной полиции. За рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, который родился 13 октября 1977 года (сейчас ему 41 год). Родом из села Калиновка Лугинского района Житомирской области.

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться