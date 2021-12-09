Водитель грузовика, протаранившего автобус с людьми под Черниговом, в результате чего погибли 13 человек, впервые прокомментировал случившееся. 44-летний Сергей Карповец сообщил, что он не может быть виноват в этом происшествии. Об этом сообщает "Сегодня".

"Я не могу быть виновным. Машина начала тормозить, дальше хлопок и больше я ничего не помню", - сказал Карповец.

Водителю фуры уже сообщили о подозрении.

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, на трассе под Черниговом произошла маршрутка с пассажирами столкнулась с внезапно выехавшим на встречную полосу грузовиком. Известно, что в результате аварии 11 человек погибли на месте. Позже число жертв увеличилось - еще один человек скончался в карете скорой помощи и один - в больнице. Семь человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Чернигова. По данным СМИ, автобус ехал из Борзны в Чернигов.

Вместе с ними в больницу был доставлен и водитель грузовика. После оказания медицинской помощи его задержали, он находится в специализированной палате под охраной полиции. За рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, который родился 13 октября 1977 года (сейчас ему 41 год). Родом из села Калиновка Лугинского района Житомирской области.