Полиция открыла дело по факту ДТП на трассе под Черниговом, в котором погибли 13 человек. В прокуратуре считают, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Об открытии дела сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.

Сейчас правоохранители продолжают проводить необходимые следственные действия. Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

По последним данным, в результате ДТП с маршруткой погибли минимум 13 человек, еще семеро находятся в тяжелом или критическом состоянии. При этом водитель грузовика DAF, который сегодня с маршруткой Mercedes Benz, по предварительной информации, жив, заявила представитель ГУ ГСЧС в Черниговской области Нина Луценко.

"Именно по предварительной информации, водитель грузовика жив", - сказала спикер ГУ ГСЧС.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы по деблокированию тел погибших людей. С помощью гидравлического инструмента разрезают детали поврежденной маршрутки и достают тела.

Луценко также добавила, что ранее на этой дороге не происходило подобных аварий.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василин в Facebook сообщил, что предположительно, аварию могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

"Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - написал он.

Транспортные средства после столкновения. Фото опубликованы на странице в Facebook Сергея Василина.

Напомним, мы сообщали о том, что число погибших в жутком ДТП, которое произошло утром 7 декабря возле села Бруслив в Черниговской области, где грузовик столкнулся с маршруткой, возросло до 13 человек.

Кроме того, "Страна" подробно писала о том, что произошло на трассе под Черниговом.