В субботу, 4 декабря, под Киевом сотрудник полиции устроил смертельную аварию. Вследствие ДТП погибли два человека. Впрочем, правоохранитель уже задержан.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Сообщается, что вчера вечером около 23:00 32-летний полицейский на своем автомобиле Volkswagen Passat в районе Новых Петровцев врезался в автомобиль "ЗАЗ-Таврия".

"В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", - указано в сообщении.

В результате аварии правоохранителя доставили в медицинское учреждение, чтобы провести экспертизу на состояние алкогольного опьянения. На данный момент полицейский задержан.

Ранее мы писали о том, что вчера в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

Кроме этого, 2 декабря в столице столкнулись два автомобиля, один из которых вероятно, принадлежал службе такси Uklon. Водителей с места аварии, по информации очевидцев, увезли на экспертизу, по результатам которой станет известно, были ли они пьяны или под наркотиками.