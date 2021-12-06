Вечером в воскресенье, 5 декабря в Житомирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и двое его несовершеннолетних сыновей.

Об этом в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Инцидент случился около 17:40 в воскресенье, 5 декабря. В Житомирской области, на 141-м км трассы М-06 "Киев - Чоп", женщина за рулем Daewoo Lanos выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с грузовиком Daf.

В результате аварии трое ее пассажиров погибли на месте: ее муж и двое детей - мальчики 2010 и 2016 годов рождения. Саму женщину с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Белошицкий среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения в момент, когда уверенности в безопасности маневра не было, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Черкассами грузовик столкнулся с легковушкой, и в результате ДТП девушке оторвало руку.

Также мы сообщали, что в конце ноября под Житомиром школьный автобус слетел с дороги в кювет.