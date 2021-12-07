Число погибших в жутком ДТП, которое произошло утром 7 декабря возле села Бруслив в Черниговской области, где грузовик столкнулся с маршруткой, возросло до 13 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Согласно обновленной информации, на данный момент известно о 13 погибших и шести раненных.

Местный Телеграм-канал "Чернигов оперативный" опубликовал фото с места аварии. Судя по снимкам, оба транспортных средства получили сильнейшие повреждения, кабина грузовика практически уничтожена.

По характеру повреждений маршрутки можно сделать вывод, что удар пришёлся на сторону водителя.

Напомним, авария произошла утром во вторник, 7 декабря, на автодороге Н-27 "Чернигов - Гремяч". Грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов - Сосница". Ранее сообщалось об 11 погибших.

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