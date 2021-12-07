Страшная авария произошла утром 7 декабря. Фото: facebook.com/policechernigivshchini

Число погибших в жутком ДТП, которое произошло утром 7 декабря возле села Бруслив в Черниговской области, где грузовик столкнулся с маршруткой, возросло до 13 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Согласно обновленной информации, на данный момент известно о 13 погибших и шести раненных.

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

Местный Телеграм-канал "Чернигов оперативный" опубликовал фото с места аварии. Судя по снимкам, оба транспортных средства получили сильнейшие повреждения, кабина грузовика практически уничтожена.

По характеру повреждений маршрутки можно сделать вывод, что удар пришёлся на сторону водителя.

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

в аварии в Черниговской области погибли 13 человек

Напомним, авария произошла утром во вторник, 7 декабря, на автодороге Н-27 "Чернигов - Гремяч". Грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов - Сосница". Ранее сообщалось об 11 погибших.

Также мы писали, что в конце ноября под Черкассами грузовик столкнулся с легковушкой.  В результате инцидента 20-летней девушке оторвало руку.

Кроме того, сообщалось, как в прошлом месяце во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали десять человек, среди них девятеро детей.

Недавно также мы писали, что на Окружной дороге в Харькове произошло страшное ДТП, во время которого фура со щебнем перевернулась на полном ходу и всей массой раздавила такси с тремя людьми. Погибли водитель и пассажиры такси - бабушка с ребенком трех-четырех лет.

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