В селе Брусилов Черниговской области утром во вторник, 7 декабря, произошло смертельное ДТП. Грузовик столкнулся с маршруткой. На месте аварии погибли 11 человек, еще 8 получили травмы.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, авария произошла около 07:55 вторника, 7 декабря. На автодороге Н-27 "Чернигов - Гремяч", вблизи села Брусилов Черниговского района, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов - Сосница".

На месте ДТП работают спасатели. По предварительным данным, в результате аварии погибли 11 человек, 8 человек травмированы. Для деблокации пострадавших от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

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