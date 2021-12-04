В Черниговской области, возле остановки общественного транспорта в Нежине, мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений шестилетняя девочка скончалась на месте.

Об этом в субботу, 4 декабря, сообщила полиция Черниговской области.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского районного отдела полиции.

По предварительным данным правоохранителей, девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и уходили в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.

Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. В настоящее время с ним проводят первоочередные следственные действия.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Наказание по ней предполагает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В Черниговской области мусоровоз насмерть сбил ребенка. Источник: полиция Черниговской области

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