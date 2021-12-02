Скорая увезла лишившегося матери ребенка в больницу. Фото: Нацполиция

Полиция задержала водителя, который в Кривом Роге сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. В результате ДТП на месте погибла 33-летняя женщина, ее ребенок 2016 года рождения доставлен в больницу.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Днепропетровской области.

Уведомление об аварии на ул. Днепропетровское шоссе поступило в полицию 1 декабря в 17:22. По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них наехал грузовой автомобиль "ДАФ". 

После аварии водитель "ГАЗ" скрылся с места происшествия, однако правоохранители его нашли и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Как оказалось, это мужчина 1976 года рождения.

По поводу аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.

Скриншот из Фейсбука полиции Днепропетровской областиСовершившая наезд машинаСлед от удара тела на стекле

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