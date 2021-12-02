Полиция задержала водителя, который в Кривом Роге сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. В результате ДТП на месте погибла 33-летняя женщина, ее ребенок 2016 года рождения доставлен в больницу.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Днепропетровской области.

Уведомление об аварии на ул. Днепропетровское шоссе поступило в полицию 1 декабря в 17:22. По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них наехал грузовой автомобиль "ДАФ".

После аварии водитель "ГАЗ" скрылся с места происшествия, однако правоохранители его нашли и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Как оказалось, это мужчина 1976 года рождения.

По поводу аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.

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