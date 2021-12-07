На трассе под Черниговом произошла массовая гибель людей - 13 пассажиров погибли при столкновении маршрутки с грузовиком.

"Страна" собрала всю информацию о о ДТП и жертвах.

Как произошла авария

Сегодня, 7 декабря, около 7:55 на трассе Н-27 Чернигов-Гремяч возле села Брусилов Черниговской области пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. Сообщается, что в результате ДТП погибли 13 человек, 6 получили травмы.

Известно, что пассажирский микроавтобус работал на маршруте Чернигов-Сосница, а авария произошла между селами Киселевка и Брусилов, в 18 км от Чернигова.

Маршрутка двигалась в сторону Чернигова, а грузовик - в Мену.

ДТП с погибшими произошло между селами Брусилов и Киселевка. Фото: Google map

Причина аварии устанавливается. На месте работают сотрудники ГосЧС и следственно-оперативная группа. Привлечено 30 спасателей и 13 единиц техники (в том числе автокран и тягач-КрАЗ).

Паблик "Чернигов Оперативный" также публикует фото с места жуткой аварии. Удар был такой силы, что переднюю часть маршрутки смяло, некоторые пассажиры выпали из нее.

На месте ДТП виден снег и неровности на дороге. Поэтому можно предположить, что авария произошла из-за гололеда. Это подтверждают черниговские спасатели в комментарии "Сегодня":

"Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две - либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", - сообщили работники.

Погибшие в ДТП

Спасатели на месте предоставляют помощь пострадавшим и деблокируют тела погибших.

Водитель фуры остался жив, он находится в больнице. Среди погибших детей нет.

"На данный момент известно о 12 жертвах. По предварительной информации водитель фуры не справился с управлением. Движение в сторону Мены перекрыто. Объезд в направлении Седнева", - сообщает "Чернигов оперативный".

Проезд в сторону Мены перекрыт. Водителей отправляют в объезд - через Седнев

Фуру развернуло вдоль дороги, проезд частично заблокирован.