На трассе под Черниговом произошла массовая гибель людей - 13 пассажиров погибли при столкновении маршрутки с грузовиком.
"Страна" собрала всю информацию о о ДТП и жертвах.
Как произошла авария
Сегодня, 7 декабря, около 7:55 на трассе Н-27 Чернигов-Гремяч возле села Брусилов Черниговской области пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. Сообщается, что в результате ДТП погибли 13 человек, 6 получили травмы.
Известно, что пассажирский микроавтобус работал на маршруте Чернигов-Сосница, а авария произошла между селами Киселевка и Брусилов, в 18 км от Чернигова.
Маршрутка двигалась в сторону Чернигова, а грузовик - в Мену.
ДТП с погибшими произошло между селами Брусилов и Киселевка. Фото: Google map
Причина аварии устанавливается. На месте работают сотрудники ГосЧС и следственно-оперативная группа. Привлечено 30 спасателей и 13 единиц техники (в том числе автокран и тягач-КрАЗ).
Паблик "Чернигов Оперативный" также публикует фото с места жуткой аварии. Удар был такой силы, что переднюю часть маршрутки смяло, некоторые пассажиры выпали из нее.
На месте ДТП виден снег и неровности на дороге. Поэтому можно предположить, что авария произошла из-за гололеда. Это подтверждают черниговские спасатели в комментарии "Сегодня":
"Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две - либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", - сообщили работники.
Погибшие в ДТП
Спасатели на месте предоставляют помощь пострадавшим и деблокируют тела погибших.
Водитель фуры остался жив, он находится в больнице. Среди погибших детей нет.
"На данный момент известно о 12 жертвах. По предварительной информации водитель фуры не справился с управлением. Движение в сторону Мены перекрыто. Объезд в направлении Седнева", - сообщает "Чернигов оперативный".
Проезд в сторону Мены перекрыт. Водителей отправляют в объезд - через Седнев
Фуру развернуло вдоль дороги, проезд частично заблокирован.