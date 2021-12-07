Оба пожара случились после 17:00 в понедельник. Фото: ГСЧС

Вечером в понедельник, 6 декабря, в Киеве произошло два пожара в девятиэтажках в Деснянском районе столицы. В результате одного из них погиб мужчина. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Управления ГСЧС в Киеве. 

Первый инцидент произошел около 17:00 в девятиэтажке на улице Лифаря. Там пожар возник на кухне в одной из квартир на девятом этаже. На место прибыли спасатели. Уже через полчаса им удалось ликвидировать огонь. В ходе тушения пожара бойцам ГСЧС удалось спасти двух человек, их вывели на свежий воздух, медицинская помощь им не понадобилась. 

К 17:50 в этом же районе Киева, но уже на улице Кубанской Украины, произошел еще один пожар. На этот раз возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже. Спасатели, которые прибыли на место ЧП и начали бороться с пламенем, обнаружили в квартире тело мужчины без признаков жизни. 

 

Причины и обстоятельства обоих пожаров будут устанавливать правоохранители.

В Киеве произошел смертельный пожар. Фото: ГСЧС

В Киеве произошел смертельный пожар. Фото: ГСЧС

В Киеве произошел смертельный пожар. Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, "Страна" писала о том, что в ночь на 6 декабря в Киеве горел рынок "Оболонь", огонь уничтожил 8 торговых павильонов.

Также мы сообщали, что в Харькове горел реабилитационный центр, к счастью, постояльцам удалось эвакуироваться

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