Правоохранительные органы задержали водителя грузовика, который причастен к вчерашнему смертельному ДТП под Черниговом. По данным полиции, он мог стать виновником аварии, которая забрала жизни 13 человек.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

"Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате аварии 11 человек погибли на месте, один скончался в карете скорой помощи и еще один - в больнице. Семь человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Чернигова.

Вместе с ними в больницу был доставлен и водитель грузовика. После оказания медицинской помощи его задержали, он находится в специализированной палате под охраной полиции.

"В настоящее время он находится в специализированной палате под стражей полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек)", – передает пресс-служба слова начальника Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимира Нидзельского.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция открыла дело по факту ДТП на трассе под Черниговом. В прокуратуре считают, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Также мы писали, что "Страна" выяснила имя предположительно виновника смертельного ДТП в Черниговской области, в результате которого погибли 13 человек.

Как сообщил источник "Страны" в МВД, за рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, который родился 13 октября 1977 года (сейчас ему 44 года). Родом из села Калиновка Лугинского района Житомирской области.

По предварительным данным, он выехал на встречку, чем и спровоцировал ДТП. Сам Карповец в аварии выжил.

Кроме того, мы информировали о том, в каком состоянии находятся выжившие пассажиры микроавтобуса, которые попали в страшную аварию.