На фоне страшной аварии, которая произошла в Черниговской области и унесла жизнь 13 человек, Министерство внутренних дел готовит законопроекты о повышении безопасности транспорта на дорогах.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в ходе онлайн-брифинга относительно аварии, видео обнародовано в Facebook.

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", - сказал он.

Также Монастырский призвал соблюдать правила дорожного движения и добавил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии средств колеса, которые имеют недопустимые недостатки.

Монастырский о законопроектах - с 1:20

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, на трассе под Черниговом произошла жуткая авария -13 пассажиров погибли при столкновении маршрутки с грузовиком.

Монастырский сегодня также выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП под Черниговом и заявил, что трагедия произошла по причине нарушения водителем грузовика ПДД.

Как удалось узнать журналистам "Страны", аварию спровоцировал 44-летний водитель фуры Сергей Карповец из Житомирской области, выехав на встречную полосу.