Медицинская помощь пяти пострадавшим в масштабном ДТП в Черниговской области в городской больнице №2 областного центра предоставляется бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета во вторник, 7 декабря.

"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь бесплатно. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить их жизнь и здоровье", - говорится в сообщении городского совета.

В горсовете добавили, что в больнице организован пункт психологической поддержки родственников пострадавших.

По словам гендиректора горбольницы №2 Владислава Кухаря, сразу после аварии в медицинское учреждение доставили семерых травмированных.

Двух спасти не удалось, сейчас медицинскую помощь получают пять человек. Один человек – в состоянии средней тяжести, остальные – в тяжелом и крайне тяжелом. От каких-либо прогнозов врачи воздерживаются. Возраст пострадавших колеблется от 18 до 49 лет.

Еще двое травмированных в ДТП находятся в больницах областного подчинения.

В областной детской больнице находится 16-летний юноша. Заместитель гендиректора учреждения Людмила Кривец сообщила, что парня прооперировали, он лежит в реанимации, состояние его сейчас стабильное. О полученных юношей травмах Кривец говорить отказалась.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция открыла дело по факту ДТП на трассе под Черниговом, в котором погибли 13 человек. В прокуратуре считают, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Также мы писали, что "Страна" выяснила имя предположительно виновника смертельного ДТП в Черниговской области, в результате которого погибли 13 человек.

Как сообщил источник "Страны" в МВД, за рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, который родился 13 октября 1977 года (сейчас ему 41 год). Родом из села Калиновка Лугинского района Житомирской области.

По предварительным данным, он выехал на встречку, чем и спровоцировал ДТП. Сам Карповец в аварии выжил.