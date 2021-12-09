История со столкновением маршрутки и легковушки, которое произошло 8 декабря в Тернопольской области, получила трагическое продолжение. В больнице от полученных травм скончались водитель и пассажир рейсового автобуса. Еще двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

"Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг.

Также правоохранители уточнили обстоятельства дорожного происшествия. Вечером 8 декабря дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Лозовая на Тернопольщине, столкнулись рейсовый автобус Mercedes Benz Sprinter 313 и автомобиль Volkswagen Passat. В результате аварии в больницу увезли обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и пятерых - из микроавтобуса.

У пострадавших были диагностированы травмы разной степени тяжести.

"В ходе расследования стало известно, что автобус оборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Черниговской области на днях столкнулись маршрутка и грузовик, на месте ДТП погибли 11 человек. Позже число жертв увеличилось до 13.

Также "Страна" узнала имя предполагаемого виновника ДТП с маршруткой и грузовиком, в котором погибли 13 человек.