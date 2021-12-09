В Тернопольской области произошла авария. На автодороге М 19 "Кременец – Тернополь" столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали десять человек.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в четверг, 9 декабря.

Авария произошла вечером накануне. Десять человек госпитализировали в больницу, однако позже в ГСЧС добавили, что на данный момент из них только семеро остаются в медучреждении. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, два дня назад в Черниговской области произошла жуткая авария. Там грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом. Погибли 13 человек. За жизнь пострадавших борются врачи. В прокуратуре считают, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Также мы писали, что в Запорожье произошло смертельное ДТП. Там грузовой автомобиль "Новой почты" столкнулся с "Таврией". Погибли водитель и пассажир легковой автомашины.

Кроме того, сообщалось, что под Житомиром школьный автобус слетел с дороги в кювет.