Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и трактора. Оно произошло около 16:30 на автодороге "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи" вблизи села Ровнополье Черниговского района.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции региона.

Получив информацию о ДТП, правоохранители выехали на место аварии.



Предварительно им удалось установить, что на автодороге произошло столкновение грузовика с двигавшимся в той же полосе трактором. В результате столкновения два человека, которые ехали в тракторе, получили телесные повреждения. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в реанимацию.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта, применяя мобильную криминалистическую лабораторию.



Ранее "Страна" рассказывала, как под тем же Черниговом произошло страшное ДТП со многими жертвами. Из-за столкновения маршрутки и грузовика 7 декабря погибли сразу 13 человек.

Также мы сообщали, что в селе под Одессой перевернулся трактор, в прицепе которого ехали пятеро детей. Один мальчик погиб.