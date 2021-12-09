Под Черниговом не поделили полосу грузовик и трактор, в результате ДТП погиб человек
Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и трактора. Оно произошло около 16:30 на автодороге "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи" вблизи села Ровнополье Черниговского района.
Об этом сообщается в Фейсбуке полиции региона.
Получив информацию о ДТП, правоохранители выехали на место аварии.
Предварительно им удалось установить, что на автодороге произошло столкновение грузовика с двигавшимся в той же полосе трактором. В результате столкновения два человека, которые ехали в тракторе, получили телесные повреждения. Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в реанимацию.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта, применяя мобильную криминалистическую лабораторию.
Ранее "Страна" рассказывала, как под тем же Черниговом произошло страшное ДТП со многими жертвами. Из-за столкновения маршрутки и грузовика 7 декабря погибли сразу 13 человек.
Также мы сообщали, что в селе под Одессой перевернулся трактор, в прицепе которого ехали пятеро детей. Один мальчик погиб.