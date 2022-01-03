В центре Ровно нетрезвый водитель, который оказался помощником депутата облсовета предыдущего созыва, насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает полиция Ровенской области в воскресенье, 2 января.

По данным полиции, пешеход попал под колеса автомобиля, пересекая проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице.

2 января около 02:45 экипаж патрульных на улице Соборной увидел ехавшего навстречу на большой скорости водителя, который затем сбил пешехода. Водитель не остановился, а продолжил движение.

Полицейские немедленно вызвали скорую для пострадавшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям.

На место ДТП прибыл еще один экипаж, и патрульные начали преследование беглеца. Транспортное средство Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.

"И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство - наручники. Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым - алкометр показал 2,10 промилле алкоголя", - сообщили в полиции.

Пресс-офицер Нацполиции Ровенской области Екатерина Загурская сообщила, что при пешеходе, которого сбили, не было документов. Впоследствии полицейские установили, что погибший - 27-летний костопольчанин, военнослужащий в отпуске.

По данным издания "Общественное", стало известно, что водитель Audi имеет удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

В Ровно пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Источник: Нацполиция Ровенской области

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