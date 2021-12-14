В Луганской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. В результате ДТП погиб один человек, еще семеро - пострадали.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во вторник в 06:40 в Старобельском районе на трассе Чугуев-Меловое, неподалеку села Орехово. В результате происшествия один человек погиб, 7 человек пострадали.

По предварительной информации, авария произошла из-за гололедицы. Водитель не учел, что на дороге образовалась гололедица, и машина слетелела в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Напомним, 7 декабря на трассе под Черниговом произошла смертельная авария, где маршрутка с пассажирами столкнулась с внезапно выехавшим на встречную полосу грузовиком. В результате аварии 13 человек погибли. В полиции заявили, что водитель грузовика не справился с управлением. При этом он не признает своей вины.

Также мы писали, что на выезде из Киева столкнулись два буса и маршрутка. О количестве пострадавших и степени их повреждений не сообщалось.