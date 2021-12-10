На автодороге "Киев - Харьков", недалеко от города Борисполь, утром в пятницу, 10 декабря, произошло ДТП с участием трех автомобилей - столкнулись два микроавтобуса и автобус.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"Вблизи города Борисполь произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автобуса Isuzu и двух микроавтобусов. Движение затруднено в направлении города Харьков", - говорится в сообщении.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На место происшествия вызвали следователей и медиков.

О количестве пострадавших и степени их повреждений не сообщалось.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе под Черниговом на этой неделе в результате ДТП произошла массовая гибель людей - 13 пассажиров скончались при столкновении маршрутки с грузовиком.

Кроме того, вчера, 9 декабря, в Тернопольской области произошла авария. На автодороге М 19 "Кременец – Тернополь" столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали десять человек.

Позже в больнице скончались водитель и пассажир маршрутки, которая столкнулась с легковушкой под Тернополем.