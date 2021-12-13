В соцсетях публикуют фото и новое видео 16-летнего подростка, который на машине отчима сбил вчера пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке, спасаясь от правоохранителей.

Судя по видео, которое подростки заливали в сеть, (оно идет следом за видео момента аварии) во время погони они успевали снимать видео и публиковать его.

За рулем был 16-летний местный житель Дмитрий Рудюк с товарищами.

Рудюк и пассажиры автомобиля являются студентами первого курса Высшего профессионального училища Луцка. Автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть на зелёный сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место аварии.

В аварии пострадала 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. У женщины множественные травмы и переломы, за ее жизнь борются медики. Его тоже доставили в больницу.

Водителя задержали через несколько кварталов от места аварии.

Ранее мы писали о том, что за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, Рудюку грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также "Страна" публиковала подробности и видео ДТП, устроенного подростком в Луцке.