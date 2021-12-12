В Луцке водитель легкового автомобиля Renault, пытаясь скрыться от полицейских, сбил четырех пешеходов. Среди них есть ребенок.

Об этом информирует "Общественное" в воскресенье, 12 декабря.

Инцидент произошел 12 декабря, в 14:30, на проспекте Соборности. Люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль.

"Водитель автомобиля, спасаясь от погони правоохранителей, въехал в пешеходов. По предварительной информации, четыре человека травмировались", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

В пресс-службе полиции добавили, что в машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать.

По данным правоохранителей, все виновники ДТП, находившиеся в машине, несовершеннолетние.

В Луцке водитель убегал от копов и врезался в пешеходов. Источник: "Общественное"

В Луцке водитель легкового автомобиля врезался в пешеходов. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в городе Лозовая в Харьковской области водитель Kia не справился с управлением и влетел в магазин, попутно столкнувшись с двумя автомобилями.

Также мы писали, что в Кривом Роге во вторник, 7 декабря, на пешеходном переходе маршрутка сбила 72-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Свидетели ДТП заявляют, что после удара транспорт протянул пострадавшего еще примерно 10 метров.