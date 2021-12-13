Появились подробности о жутком ДТП, которое произошло в воскресенье, 12 декабря, в Луцке, где автомобиль на большой скорости протаранил группу пешеходов, переходивших дорогу по зебре. Также опубликовано видео момента аварии.

В результате ДТП пострадали пять человек. За рулем автомобиля был подросток. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать… После того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе", - написал Белошицкий в соцсети.

Также правоохранитель добавляет, что через несколько метров автомобиль влетел в дерево и дорожный знак. По его словам, побег от патрульных полицейских несовершеннолетний водитель и его пассажиры снимали на видео под музыку и даже успевали публиковать в соцсетях.

"Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако подросток, который был за рулем, сразу был задержан на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы", - говорится в сообщении.

Также Белошицкий добавил, что среди госпитализированных с травмами пешеходов мать и ее пятилетний сын.

"За 10 месяцев 2021 оформлено 2 682 таких материалов, из которых 248 в отношении лиц руководивших ТС в состоянии/с признаками опьянения", – написал он.

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