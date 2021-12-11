Во Львовской области рядом с селом Верчаны Стрыйского района произошла авария - автобус столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате были травмированы семь человек из автобуса.

Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 11 декабря.

Авария произошла накануне вечером. На момент столкновения в автобусе находились 20 человек.

"Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам. После осмотра медиками пострадавших с травмами разной степени тяжести, в Стрыйскую центральную районную больницу госпитализированы три человека", – указывается в сообщении.

После ДТП местная полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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