В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на улице Константиновской с участием автомобиля экстренной медицинской помощи и легковушки. При аварии карета скорой завалилась на бок на полном ходу.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева.

Как предварительно установила полиция, водитель автомобиля "Шевроле" не пропустил карету скокрой, которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате произошло столкновение и спецтранспорт опрокинулся. Двое медицинских работников получили телесные повреждения, их увезли в больницу.

На место аварии сразу прибыли следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Полицейские провели необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств происшествия.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет дана ​​правовая квалификация.

Год назад в Киеве произошла похожая авария: водитель не уступил дорогу скорой и врезался в нее.

А минувшей осенью под Днепром скорая влетела в микроавтобус, в ДТП пострадали шесть человек.