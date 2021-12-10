Два медика получили травмы. В Киеве легковушка не пропустила скорую помощь, которая перевернулась. Фото
В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на улице Константиновской с участием автомобиля экстренной медицинской помощи и легковушки. При аварии карета скорой завалилась на бок на полном ходу.
Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева.
Как предварительно установила полиция, водитель автомобиля "Шевроле" не пропустил карету скокрой, которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате произошло столкновение и спецтранспорт опрокинулся. Двое медицинских работников получили телесные повреждения, их увезли в больницу.
На место аварии сразу прибыли следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Полицейские провели необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств происшествия.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет дана правовая квалификация.
Год назад в Киеве произошла похожая авария: водитель не уступил дорогу скорой и врезался в нее.
А минувшей осенью под Днепром скорая влетела в микроавтобус, в ДТП пострадали шесть человек.