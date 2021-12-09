Экс-нардеп и бывший журнулист Мустафа Найем возглавил Правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП в Черниговской области, в результате которого 7 декабря погибли уже 13 человек.

Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров Украины.

Задача комиссии – установление причин ДТП с тяжелыми последствиями.

Как сообщала ранее "Страна", в должности заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и заместителя гендиректора по управлению активами государственного концерна "Укроборонпром", на которую он был назначен осенью 2019 года, Мустафа Найем заработал 6,753 миллионов гривен.

Это более чем на полмиллиона больше, чем заработал в должности члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко. Последний задекларировал 6,076 миллионов гривен гонорара и других выплат.

Должность замгендиректора Найем занимал с 11 ноября 2019 года по 29 апреля 2021 года.4 августа он был назначен заместителем министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция открыла дело по факту ДТП на трассе под Черниговом. В прокуратуре считают, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Также мы информировали, что "Страна" выяснила имя предположительно виновника смертельного ДТП в Черниговской области, в результате которого погибли 13 человек.

Как сообщил источник "Страны" в МВД, за рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, который родился 13 октября 1977 года (сейчас ему 44 года). Родом из села Калиновка Лугинского района Житомирской области.

По предварительным данным, он выехал на встречку, чем и спровоцировал ДТП. Сам Карповец в аварии выжил.

Кроме того, мы информировали о том, в каком состоянии находятся выжившие пассажиры микроавтобуса, которые попали в страшную аварию.

Вчера, 8 декабря, правоохранительные органы задержали водителя грузовика, который причастен к вчерашнему смертельному ДТП под Черниговом. Он находится в спецпалате под охраной полиции.