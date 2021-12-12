На Закарпатье произошла смертельная авария - автомобиль Mercedes Sprinter столкнулся с гужевой повозкой, в которой находилось восемь человек. В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров, четверо травмировались. В ходе аварии микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, а его водитель сразу скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, 11 декабря, около 18:00, между населенными пунктами Бене и Вилок Береговского района водитель автомобиля Mercedes Sprinter столкнулся с гужевой повозкой - в ней находилось восемь человек и она двигалась без светоотражателей.

В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров гужевой повозки: 30-летний житель села Подвиноградов и 34-летняя жительница села Вары. Еще четырех человек госпитализировали в больницу.

В свою очередь микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии.

"Следователи по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что привели к смерти нескольких лиц", - указывается в сообщении.

Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

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