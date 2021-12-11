В селе Городище Ровенской области во время движения из кузова грузовика выпали бревна, одно из которых пробило стекло маршрутки с пассажирами. Пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Авария произошла 10 декабря. По данным правоохранителей, древесина, которую перевозил 31-летний водитель грузовика "ЗИЛ", была плохо закреплена. В результате из прицепа выпала колода, и одно из бревен пробило боковое стекло встречного автобуса "Богдан". Кроме того, еще одно бревно повредило лобовое стекло маршрутки. В тот момент в ее салоне находились 20 пассажиров.

32-летний мужчина получил телесные повреждения. По предварительным данным, у него диагностирован перелом предплечья.

Водителя грузовика доставили в медучреждение, где у него взяли биологические образцы. Следователи внесли данные о событии в ЕРДР, предварительная квалификация - часть 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП. Транспортные средства изъяли.

Известно, что автомобиль "ЗИЛ" принадлежит частному предпринимателю.

Ранее "Страна" сообщала, что на автодороге "Киев - Харьков", недалеко от города Борисполь, утром в пятницу, 10 декабря, произошло ДТП с участием трех автомобилей - столкнулись два микроавтобуса и автобус.

Также мы писали, что под Черниговом не поделили полосу грузовик и трактор, в результате ДТП погиб человек.