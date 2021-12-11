В субботу, 11 декабря, в Днепропетровской области произошла летальная авария. В результате столкновения грузового автомобиля DAF и легкового ВАЗ-2101 погибли два человека.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС в Facebook.

Авария произошла сегодня утром возле села Карабиновка Павлоградского района на автодороге М-30 Киев-Луганск-Изварино.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия до прибытия спасателей извлекли пострадавших из легковушки и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Однако по дороге в больницу двое пострадавших скончались.

Указывается, что на месте ДТП бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания, и смыли горюче-смазочные материалы.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области рядом с селом Верчаны Стрыйского района произошла авария - автобус столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате были травмированы семь человек из автобуса.

Кроме этого, 10 декабря в Киеве произошло ДТП на улице Константиновской с участием автомобиля экстренной медицинской помощи и легковушки. При аварии карета скорой завалилась на бок на полном ходу.