В страшной аварии под Черниговом, которая произошла 7 декабря и унесла жизнь 13 человек, погибла влюбленная пара. Девушке и парню было по 23 года. Молодой человек в ближайшее время хотел предложить своей возлюбленной выйти за него замуж.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о Ярославе Веремиенко и Виктории Гурин. В день трагедии вместе ехали в маршрутке на работу. Парень учился заочно и работал в call-центре. Влюбленные собирали деньги на свадьбу.

Также в аварии погибла женщина и ее 19-летня дочь. В день аварии девушка сопровождала маму, которая ехала в больницу.

Напомним, жуткая авария произошла на трассе под Черниговом. Возле села Брусилов пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли 13 человек, 6 получили травмы.

Как удалось узнать журналистам "Страны", аварию спровоцировал 44-летний водитель фуры Сергей Карповец из Житомирской области, выехав на встречную полосу. Однако он своей вины не признает.

Также мы писали о состоянии выживших в страшном ДТП под Черниговом пассажиров микроавтобуса. По данным врачей, пострадавшие находятся в средне и крайне тяжелом состоянии.