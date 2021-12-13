Сотрудники Национальной полиции задержали в Луцке несовершеннолетнего подростка, который в воскресенье будучи за рулем автомобиля протаранил группу пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 13 декабря.

В данный момент шестнадцатилетний подросток находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

"Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учете службы по делам детей не находятся", - сказано в сообщении.

Вчера, 12 декабря, подросток ехал за рулем Renault Megane, проехал на красный свет и проигнорировал требования патрульных об остановке. Он въехал в группу пешеходов, которые переходили дорогу, после чего столкнулся с деревом и дорожным знаком. Потом подросток и его пассажиры попытались сбежать, но их задержала полиция и граждане.

В результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летний водитель помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет", - сказано в сообщении.

Продолжается следствие, выясняются обстоятельства, при которых несовершеннолетний парень сел за руль.

Отметим, ранее "Страна" публиковала Гподробности и видео ДТП, устроенного подростком в Луцке.

Напомним, недавно произошло резонансное ДТП в Харькове, когда 16-летний подросток рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины.