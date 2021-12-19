В городе Бахмачи Черниговской области на Батуринской улице депутат горского совета совершил смертельное ДТП, после которого пытался скрыться, однако не справился с управлением и попал во вторую аварию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговской области.

"18 декабря, около 20-ти часов в полицию поступило сообщение о том, что произошла авария на Батуринской улице в городе Бахмачи: водитель автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель попытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли правоохранительные органы и задержали депутата.

Кроме того, пресс-служба сообщила о том, что потерпевший скончался по дороге в больницу от полученных телесных повреждений.

По факту аварии открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 4 декабря, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

Кроме того, мы также писали, что в Кривом Роге произошло ДТП с участием водителя Lexus, за рулем которого был пьяный военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, снес часть остановки общественного транспорта.