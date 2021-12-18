В Кривом Роге произошло ДТП с участием водителя Lexus, за рулем которого был пьяный военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, снес часть остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает издание "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на собственные источники.

Около 21:00 17 декабря водитель Lexus не справился с управлением и въехал в муниципальную остановку, в которой в тот момент людей не было.

Очевидцы ДТП пишут, что виновник аварии, вероятно, был в нетрезвом состоянии. Кроме того, после того, как приехали патрульные, мужчина закрылся в автомобиле и не разговаривал.

Из салона авто его смогли достать только сотрудники скорой помощи. Медики подтвердили, что у водителя Lexus высокое давление, которое могло быть следствием алкогольного опьянения.

Издание пишет о том, что прокурор сделал вид, что заснул в "скорой", а затем требовал, чтобы его госпитализировали, чтобы избежать теста на алкогольное опьянение.

Между тем, после того, как патрульные доставили нарушителя в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию, тот покинул медучреждение, вслед за своим коллегой, который пришел его навестить.

"Журналисты решили проследить за автомобилем, в который сел прокурор. По их словам, водитель транспорта, в котором находился Лапоха, умышленно создавал аварийные ситуации, чтобы убежать. В конце корреспонденту издания удалось подъехать к авто прокурора, однако мужчина наотрез отказывался от общения. На вопрос, с какой целью Лапоха прибыл в Кривой Рог, тот ответил, что он сейчас не в Кривом Роге", - сообщает издание.

Прокурор из Одесской области Вадим Лапоха.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 4 декабря, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

Кроме того, мы также сообщали о том, что под Винницей в ночь с 13 на 14 декабря пьяный полицейский за рулем BMW устроил ДТП. Он вылетел на встречку и врезался в ВАЗ. Авария произошла на отрезке автодороги Стрижавка - Винница. В результате ДТП водитель второго авто серьезного пострадал.