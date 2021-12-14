Под Винницей в ночь с 13 на 14 декабря пьяный полицейский за рулем BMW устроил ДТП. Он вылетел на встречку и врезался в ВАЗ. Авария произошла на отрезке автодороги Стрижавка - Винница. В результате ДТП водитель второго авто серьезного пострадал.

Об этоv сообщает пресс-служба Винницкой области в Facebook.

"Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле BMW, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21099", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "ВАЗ 21099" получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Водитель BMW, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, от освидетельствования на "Драгере" (алкотест - Ред.) отказался", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что аварию задокументировала следственно-оперативная группа полиции, также на место ДТП вызвали сотрудников ГБР.

"Главное управление Национальной полиции в Винницкой области начало служебное расследование. Полицейский Отдела полиции №2 Винницкого районного управления полиции, который находился за рулем, отстранен от исполнения служебных обязанностей", - пишет пресс-служба.

Территориальное управление ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами - Ред.).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 4 декабря, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

Кроме того, тем же днем под Киевом сотрудник правоохранительных органов устроил смертельную аварию. Вследствие ДТП погибли два человека.