В Луцке на выходных произошло резонансное ДТП. Среди бела дня 16-летний подросток сбил шестерых человек на "зебре", куда выскочил на красный свет, когда убегал от патрульных.

Его случай чем-то напоминает недавнее резонансное ДТП в Харькове, где также замешан подросток.

Собрали все, что известно о ДТП и несовершеннолетнем водителе.

ДТП в Луцке: все подробности

В воскресенье, 12 декабря, на проспекте Соборности в Луцке водитель автомобиля Renault Megane сбил шестерых человек, которые переходили пешеходный переход.

Машина не просто пересекла сплошную линию, а ехала по ней. Точнее, мчалась на красный свет.

После тарана людей автомобиль сбил дорожный знак, врезался в дерево и остановился. Водитель пыталась скрыться от патрульных, но был задержан уже в нескольких кварталах от места аварии.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, побег от патрульных водитель и пассажиры снимали на видео под музыку и даже успевали публиковать фрагменты в соцсетях.

Выяснилось, что за рулем был подросток. Несовершеннолетними – в возрасте 15—16 лет – оказались и его пассажиры.

Водитель и пассажиры

В результате ДТП 39-летняя жительница Луцка и ее 5-летний ребенок попали в реанимацию. Еще четверо женщин получили ушибы и переломы.

После ДТП полиция открыла дело по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). За это грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Что известно о Дмитрии Рудюке

Жителю Луцка Дмитрию Рудюку 16 лет. То, что он совсем юный, видно и по фото с места аварии. Таким образом, права управления транспортным средством у него не было.

Журналисты уточняют, что машина Renault Megane принадлежит его отчиму, который в день аварии был за границей.

Дмитрий Рудюк

Учитывая оба эти факта, можно найти поразительное сходство с другим страшным ДТП — при участии Николая Харьковского. В результате его "гонок" в Харькове один человек погиб, трое получили травмы. Он — ровесник Рудюка и тоже авто взял у мамы, когда та была за пределами страны.

По данным региональных телеграм-каналов, Дмитрий Рудык сейчас находится в следственном изоляторе по решению суда и ожидает результатов досудебного следствия.

Как и Харьковский, Рудюк катал на авто друзей. Дмитрий и его спутники, которые в момент аварии находились в машине в качестве пассажиров, – студенты первого курса высшего профессионального училища Луцка. Имена товарищей виновника ДТП с пострадавшими пока не разглашают.