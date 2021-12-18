В ночь на субботу, 18 декабря, в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с более десятью припаркованными у дороги авто и загорелось. При этом водитель с места происшествия скрылся.

Об этом информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вышгородской, возле ЖК "Парковый городок".

"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - указывается в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители, медицинские работники и пожарные.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове в ДТП попал автомобиль службы такси, в котором находились пассажиры. В результате аварии они вылетели в окно машины. Очевидцы в соцсетях сообщали, что машиной управлял водитель без прав.

Также мы рассказывали, как 15 декабря в Днепропетровской области столкнулись легковушка и грузовик. В результате серьезно пострадали три человека - 69-летний водитель легковушки и две пассажирки, 60 и 59 лет. Все пострадавшие госпитализированы.