На Криворожском шоссе в Днепре произошла авария с участием маршрутки и легкового авто. В результате ДТП пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла вечером во вторник, 14 декабря. На автодороге авто BMW врезалось в маршрутку "Одесса-Днепр-Одесса". Травмы получили шесть человек, их забрали сотрудники скорой помощи в городскую больницу №16.

По предварительным данным, оба автомобиля двигались в сторону Днепра. Легковое авто поворачивало направо, на улицу Поточную, перед маршруткой.

Причины аварии в настоящее время выясняются. На месте работали правоохранители.

Напомним, днем ранее в Луганской области произошла смертельная авария с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП погиб один человек, еще семеро - пострадали. По предварительной информации, авария произошла из-за гололедицы.

Также мы писали о страшной аварии с маршруткой под Черниговом, где в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком погибли 13 человек, еще шестеро были ранены.