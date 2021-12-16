В среду, 15 декабря, в Днепропетровской области столкнулись легковушка и грузовик. В результате серьезно пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел на трассе М-30, в районе села Карабиновка Павлоградского района. В аварии пострадали легковое авто Hyundai Accent и грузовик Mersedes Benz. Водителя легковушки зажало конструкциями машины. Его высвободили спасатели.

В аварии пострадали 69-летний водитель легковушки и две пассажирки, 60 и 59 лет. При этом мужчину зажало конструкциями авто. Его высвободили спасатели. Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Днепре столкнулись BMW и маршрутка из Одессы, в результате аварии пострадали шесть человек.

Также мы сообщали о том, как недавно подросток из Луцка устроил масштабное ДТП с погоней и попал за решетку.

Кроме того, мы писали, что в начале декабря в Днепропетровской области перевернулся автомобиль, в аварии погиб пассажир и пострадали двое детей.