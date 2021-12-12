В воскресенье, 12 декабря, в Днепропетровской области перевернулся автомобиль. В результате аварии погиб один человек, двое детей пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, указывается, что водитель не справился с управлением легкового автомобиля и произошел переворот транспортного средства.

"Во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир, гражданин, 1992 года рождения, и пострадали 2 ребенка (девочки 2005 г. р. и 2006 г. р.), которые были госпитализированы в Магдалиновскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на автодороге Т-0412, между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района.

На данный момент проводятся следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

Ранее "Страна" рассказывала, как на Закарпатье произошла смертельная авария - автомобиль Mercedes Sprinter столкнулся с гужевой повозкой, в которой находилось восемь человек. В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров, четверо травмировались. В ходе аварии микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, а его водитель сразу скрылся с места ДТП.

Также мы писали о том, что 11 декабря в Днепропетровской области произошла летальная авария. В результате столкновения грузового автомобиля DAF и легкового ВАЗ-2101 погибли два человека.