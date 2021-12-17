В Харькове в ДТП попал автомобиль службы такси, в котором находились пассажиры. В результате аварии они вылетели в окно машины.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП произошло в четверг, 16 декабря, около 09:50. На Белгородском шоссе встолкнулись Кіа Optima и автомобиль такси Volkswagen Jetta.

В ДТП пострадали два человека – 40-летняя водитель Кіа и 25-летний пассажир такси. Их доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что автомобилем такси управлял водитель без прав.

"По предварительной информации, иностранный студент за рулем такси Bolt уже лишенный прав выезжал со "второстепенки" (из леса) и не уступил дорогу Кіа. Его пассажиры повылетали от удара из машины, и их в срочном порядке с травмами увезли на скорой. Сам он ходит на месте с перемотанной головой…", — писали в соцсетях.

Напомним, "Страна" писала о том, как подросток из Луцка устроил масштабное ДТП с погоней и попал за решетку.

Также мы сообщали, что под Харьковом Kia на полной скорости влетел в магазин, по пути задев еще два автомобиля.