В Одессе съемочная группа "7 канала" приехала снимать место ДТП возле Дворца спорта, где на них напала девушка-водитель, хозяйка попавшего в аварию автомобиля. Она угрожала журналистом, пинала оператора и бросила на асфальт мобильный телефон корреспондента.

Об этом рассказал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбук.

Как видно на кадрах с места событий, девушка пинает камеру оператора ногой, толкает его самого и говорит: "Пошел н@фиг! Я хочу толкаться и буду толкаться! Вали отсюда".

Женщина мешает работе съемочной группы, потом присоединяется ее спутник, который начинает ругаться матом и угрожать журналистам: "ты живой не дойдешь до дома!", причем его не может успокоить даже сотрудник полиции.

"Затем хозяйка автомобиля вырвала из рук корреспондентки "7 канала" телефон, бросила на землю, пыталась удалить видео. Журналисты обратились в Национальную полицию. Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность коллегам из "7 канала" и призывает полицию к надлежащему оперативному расследованию. В каждой ситуации угроз, применения силы и препятствования журналистской деятельности должна быть неотвратимость наказания!" - написал Томиленко.

Напомним, Зеленский в 20 раз превысил срок подписания закона об усилении наказаний за преступления против журналистов.

Также сообщалось, что в Украине завели почти 300 уголовных дел о преступлениях против журналистов.