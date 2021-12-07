Национальный союз журналистов Украины выразила протест против требований полиции получить персональные данный сотен журналистов и вмешательства правоохранителе в деятельность объединения.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Давление на региональные организации НСЖУ с требованием предоставить персональные данные всех журналистов, которые стоят на учете в организации, недопустимо и противоречит действующему законодательству", - напомнил он.

Союз требует перестать оказывать давление на Винницкую областную организацию и преследовать ее руководителя, члена правления НСЖУ Василия Паламарчука. Относительно организации сейчас идет расследование уголовного правонарушения о выдаче членских билетов.

Кроме того, НСЖУ обратилось к глава МВД Денису Монастырскому и главе Нацполиции Клименко с просьбой начать служебное расследование действий полицейских, "которые без тщательной проверки безосновательных обвинений, без обращения в областную организацию союза, открыли производство о якобы "подделке документов" и получили судебное решение о выемке документов обо всех членах журналистской организации Винницкой области".

"НСЖУ осуждает торговлю журналистскими удостоверениями, которую открыто ведут в соцсетях некоторые ГО и СМИ. В то же время Нацполиция вместо правильных усилий по борьбе с злоупотреблениями в процессе выдачи партиям журналистских сертификатов делает акцент на давление на крупнейшую журналистскую организацию Украины. Заявляя борьбу с поддельными удостоверениями, правоохранители пытаются незаконно получить персональные данные всех журналистов-членов Союза!" - сказано в сообщении.

При этом в НСЖУ готовы предоставить информацию о членстве в Союзе конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в совершении уголовных преступлений в рамках уголовного производства.

Указано, что 2 декабря представитель Винницкой областной полиции подал Паламарчуку определение следственного судьи городского суда, которым предоставлено старшему следственному отделу расследования особо тяжких преступлений В. М. Фарысею разрешение на временный доступ и выемку копий документов, которые находятся во владении ОО НСЖУ.

"В определении отмечено, что от 27 августа 2021 года начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("выдача заведомо подложных удостоверений журналиста").



Основанием для полицейского расследования стали материалы USBU в Винницкой области по обвинениям местного журналиста, который опубликовал в интернете донос против областной организации НСЗУ, а позже дал разъяснения на допросе. Сотрудники полиции на основании одобрения потребовали доступ к полной базе данных членов НСЖУ в Винницкой области " - объяснил Томиленко.

Но руководство Виннцикой ОО НСЖУ доступ не предоставило и обратилось за юридической помощью.

"В одобрении суда говорится, что сторонами - членами НСЗУ, по версии следствия, являются Григорий Мазур и Юрий Краковский. По информации Винницкого ОО НСЖУ (к которому не обращался ни один журналист-обвинитель, ни следователи), Григорий Мазур является действительным членом НСЖУ, внегосударственный корреспондент газеты "Тростянецкие вести", автор публикаций на местную тематику. Григорий Мазур - волонтер, который вместе с редакцией газеты более 50 раз посетил Восточную Украину, помогая защитникам. Юрий Краковский работает с 2001 года заместителем главного редактора журнала "Защитник", но из-за неуплаты членских взносов с 2010 года его статус в НСЖУ приостановлен (не подтвержден).

В это же время 3 декабря 2021 года представитель ГУВД по Тернопольской области (Сектор защиты интересов общества и государства) обратился к главе Тернопольской общественной организации НЗУ Василию Тракалу с письмом предоставление полной информации обо всех члены НСЖУ, которые стоят на учете в регионе (со ссылкой на адрес, телефоны, причину выдачи удостоверений журналистам и так далее)", - говорится в сообщении.





Напомним, глава НСЖУ назвал санкции против "Страны" отказом от гарантий независимости прессы.

Также сообщалось, что Запорожская организация НСЖУ заявила о препятствовании работе журналистов.