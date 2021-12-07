Члены НСЖУ осудили вмешательство Нацполиции в деятельность организации. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Национальный союз журналистов Украины выразила протест против требований полиции получить персональные данный сотен журналистов и вмешательства правоохранителе в деятельность объединения.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Давление на региональные организации НСЖУ с требованием предоставить персональные данные всех журналистов, которые стоят на учете в организации, недопустимо и противоречит действующему законодательству", - напомнил он.

Союз требует перестать оказывать давление  на Винницкую областную организацию и преследовать ее руководителя, члена правления НСЖУ Василия Паламарчука. Относительно организации сейчас идет расследование уголовного правонарушения о выдаче членских билетов.

Кроме того, НСЖУ обратилось к глава МВД Денису Монастырскому и главе Нацполиции Клименко с просьбой начать служебное расследование действий полицейских, "которые без тщательной проверки безосновательных обвинений, без обращения в областную организацию союза, открыли производство о якобы "подделке документов" и получили судебное решение о выемке документов обо всех членах журналистской организации Винницкой области".

"НСЖУ осуждает торговлю журналистскими удостоверениями, которую открыто ведут в соцсетях некоторые ГО и СМИ. В то же время Нацполиция вместо правильных усилий по борьбе с злоупотреблениями в процессе выдачи партиям журналистских сертификатов делает акцент на давление на крупнейшую журналистскую организацию Украины. Заявляя борьбу с поддельными удостоверениями, правоохранители пытаются незаконно получить персональные данные всех журналистов-членов Союза!" - сказано в сообщении.

При этом в НСЖУ готовы предоставить информацию о членстве в Союзе конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в совершении уголовных преступлений в рамках уголовного производства.

Указано, что 2 декабря представитель Винницкой областной полиции подал Паламарчуку определение следственного судьи городского суда, которым предоставлено старшему следственному отделу расследования особо тяжких преступлений В. М. Фарысею разрешение на временный доступ и выемку копий документов, которые находятся во владении ОО НСЖУ.

"В определении отмечено, что от 27 августа 2021 года начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("выдача заведомо подложных удостоверений журналиста").

Основанием для полицейского расследования стали материалы USBU в Винницкой области по обвинениям местного журналиста, который опубликовал в интернете донос против областной  организации НСЗУ, а позже дал разъяснения на допросе. Сотрудники полиции на основании одобрения потребовали доступ к полной базе данных членов НСЖУ в Винницкой области " - объяснил Томиленко.

Но руководство Виннцикой ОО НСЖУ доступ не предоставило и обратилось за юридической помощью. 

"В одобрении суда говорится, что сторонами - членами НСЗУ, по версии следствия, являются Григорий Мазур и Юрий Краковский. По информации Винницкого ОО НСЖУ (к которому не обращался ни один журналист-обвинитель, ни следователи), Григорий Мазур является действительным членом НСЖУ, внегосударственный корреспондент газеты "Тростянецкие вести", автор публикаций на местную тематику. Григорий Мазур - волонтер, который вместе с редакцией газеты более 50 раз посетил Восточную Украину, помогая защитникам. Юрий Краковский работает с 2001 года заместителем главного редактора журнала "Защитник", но из-за неуплаты членских взносов с 2010 года его статус в НСЖУ приостановлен (не подтвержден).

В это же время 3 декабря 2021 года представитель ГУВД по Тернопольской области (Сектор защиты интересов общества и государства) обратился к главе Тернопольской общественной организации НЗУ Василию Тракалу с письмом предоставление полной информации обо всех члены НСЖУ, которые стоят на учете в регионе (со ссылкой на адрес, телефоны, причину выдачи удостоверений журналистам и так далее)", - говорится в сообщении.

НСЖУ протестует против требований предоставить данные журналистов. Скриншот из фейсбука Томиленко

НСЖУ протестует против требований предоставить данные журналистов. Скриншот из фейсбука Томиленко

Напомним, глава НСЖУ назвал санкции против "Страны" отказом от гарантий независимости прессы.

Также сообщалось, что Запорожская организация НСЖУ заявила о препятствовании работе журналистов.

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