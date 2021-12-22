Украинские АЭС побили суточный рекорд по производству количества электроэнергии
Украинские атомные электростанции (АЭС) во вторник, 21 декабря, побили суточный рекорд производства электроэнергии. По данным руководства НАЭК "Энергоатом", за сутки произведено 301,1 млн кВт-ч электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram-канале.
"Находясь на площадке Южно-Украинского энергокомплекса по случаю пуска третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС, руководитель Энергоатома Петр Котин сообщил, что Компания произвела в сутки рекордное количество электроэнергии", - говорится в сообщении.
По словам Котина, произведено было более 300 млн кВт-ч.
"Это рекорд НАЭК "Энергоатом". Также у нас две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: это Южно-Украинская АЭС, которая сейчас несет нагрузку 3050 МВт, и вдвое больше - Запорожская АЭС, сегодня вышедшая на 6160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было", - сказал Петр Котин.
Пресс-служба АЭС сообщает, что по состоянию на 22 декабря на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков.
"За прошедшие сутки, 21 декабря, АЭС произвели 301,10 млн кВт*ч электроэнергии, с начала месяца - 6 154,31 млн кВт*ч, а с начала 2021 года - 83 159,97 млн кВт-ч", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 21 декабря в Финляндии на АЭС на берегу Балтийского моря был запущен самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3.