Украинские атомные электростанции (АЭС) во вторник, 21 декабря, побили суточный рекорд производства электроэнергии. По данным руководства НАЭК "Энергоатом", за сутки произведено 301,1 млн кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram-канале.

"Находясь на площадке Южно-Украинского энергокомплекса по случаю пуска третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС, руководитель Энергоатома Петр Котин сообщил, что Компания произвела в сутки рекордное количество электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам Котина, произведено было более 300 млн кВт-ч.

"Это рекорд НАЭК "Энергоатом". Также у нас две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: это Южно-Украинская АЭС, которая сейчас несет нагрузку 3050 МВт, и вдвое больше - Запорожская АЭС, сегодня вышедшая на 6160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было", - сказал Петр Котин.

Пресс-служба АЭС сообщает, что по состоянию на 22 декабря на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков.

"За прошедшие сутки, 21 декабря, АЭС произвели 301,10 млн кВт*ч электроэнергии, с начала месяца - 6 154,31 млн кВт*ч, а с начала 2021 года - 83 159,97 млн ​​кВт-ч", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 21 декабря в Финляндии на АЭС на берегу Балтийского моря был запущен самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3.