Беларусь по запросу Киева оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме во вторник, 25 января. Максимальная электрическая мощность составит 150 МВт. Об говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

По данным белорусского ведомства, предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора о предоставлении аварийной помощи.

Напомним, 25 января, на Хмельницкой атомной электростанции произошло отключение энергоблока №1 по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки. Второй энергоблок ХАЭС работает на уровне мощности 640 МВт.

Как сообщалось, 21 декабря украинские атомные электростанции побили суточный рекорд производства электроэнергии. По данным руководства НАЭК "Энергоатом", за сутки произведено 301,1 млн кВт-ч электроэнергии.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Укрэнерго, Беларусь и Россия вошли в тройку крупнейших поставщиков электроэнергии в Украину в прошлом году.

Также мы сообщали, что главным импортером электроэнергии из Беларуси стала фирма соратника Яценюка с одобрения Офиса президента.