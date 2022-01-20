В Национальной энергетической компании ("Укрэнерго") привели инфографику импорта и экспорта электроэнергии за прошедший год. Россия и Беларусь вошли в тройку основных поставщиков электроэнергии в Украину, наряду со Словакией.

Об этом сообщают данные "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", в 2021 году объем импорта электроэнергии в Украину составил 1 693,6 млн кВтч, что на 26,5% меньше, чем в 2020 году (2284,9 млн кВтч).

Пик импорта пришелся на февраль – 509,3 млн кВтч, а в октябре не осуществлялся ни из одной страны. При этом 75,5% (1 278,5 млн кВт·ч) от его объема было поставлено в торговую зону "ОЭС Украины" (из Беларуси и России), а в "остров Бурштынской ТЭС" - всего 24,5% (415,1млн кВт·ч из Словакии, Венгрии, Румынии).

Больше всего электроэнергии в 2021 году было импортировано из Беларуси — 1 176,6 млн кВтч (69,5%). На втором месте по объемам Словакия - 308 млн кВтч (18,2%).

По сравнению с 2020 годом, импорт из стран Европы в "остров Бурштынской ТЭС"уменьшился по всем направлениям: на 79,1% из Словакии, на 87,1% из Венгрии и на 54,6% из Румынии.

С 26 мая по 1 ноября 2021 года импорт из России и Беларуси не производился из-за ограничения доступной пропускной способности до 0 МВт.

В декабре 2021 года объем импорта составил 2,8% от общего электропотребления (брутто) и составил 437 млн кВтч, что на 80,5% больше, чем в ноябре. Его объемы превысили экспорт в 1,3 раза, что связано с наращиванием импорта из Беларуси (+92,7% по сравнению с ноябрем).

В декабре 2021 года импорт электроэнергии в Украину производился из трех стран. Наибольшие объемы были из Беларуси - 430,5 млн кВтч. Из Словакии было импортировано 3,9 млн кВтч, из Румынии - 2,5 млн кВтч. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт в декабре 2021 года вырос в 3,4 раза (со 128,8 млн кВт·ч до 437 млн ​​кВт·ч) за счет объемов из Беларуси.

Инфографика импорта и экспорта электроэнергии в Украину в 2021 году. Источник: "Укрэнерго"

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