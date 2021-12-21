Министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что в Украине во время отопительного сезона 2021/2022 годов никаких веерных отключений электроэнергии не происходит и не планируется.

Об этом сообщает "Укринформ" во вторник, 21 декабря, со ссылкой на заявление министра энергетики Галущенко на брифинге по поводу текущего состояния прохождения отопительного сезона.

"Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. Что касается ремонтов во время отопительного сезона, то вопрос, прежде всего, заключается в том, что есть плановость таких ремонтных работ", - сказал министр.

По словам Галущенко, на сегодняшний день уже был проведен анализ плановых ремонтов, которые осуществляются операторами систем распределения в течение осенне-зимнего периода. И по его результатам министерство обратилось в НКРЭКУ, чтобы количество таких ремонтных работ под отопительный период было минимизировано.

В частности, в случае критической необходимости в их проведении ремонты могут происходить исключительно при условии предоставления альтернативного питания потребителям во время проведения соответствующих работ.

"Если вы видите, что такие ремонты затягиваются, обращайтесь в обязательном порядке в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины", - добавил министр энергетики.

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