После кибератаки на украинские правительственные сайты американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

В статье Reuters предупреждает, что хакеры могут готовить более серьезные кибератаки на критически важную инфраструктуру.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах", — считает аналитик по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По словам Халтквиста, такая киберактивность может включать "разрушительные атаки, нацеленные на критически важную инфраструктуру".

"Организациям необходимо начать подготовку", — заявил Халтквист.

Агентство также пишет, что вмешательство хакеров в работу больниц, энергетических компаний и финансовую систему до недавнего времени были редкостью. Но организованные киберпреступники, многие из которых проживают в РФ, в последние два года агрессивно преследовали учреждения с помощью программ-вымогателей, замораживания данных и компьютерного оборудования, которое необходимо для ухода за пациентами больниц.

Согласно судебным разбирательствам, сообщениям СМИ и медиков, в некоторых случаях эти вымогательства приводили к гибели пациентов, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что пятничная атака на украинские сайты включала предупреждение "бояться и ожидать худшего" в то время, когда Россия сосредоточила около 100 тыс. военнослужащих возле границ Украины.

"Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках, выдвинутые Украиной и другими странами на протяжении многих лет. Несмотря на то, что Россия подозревается в новых веб-атаках, Украина напрямую не обвиняет Россию", - пишет Reuters.

Экс-руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович считает, что, если РФ совершит новую военную агрессию против Украины, это будет сопровождаться кибератаками.

Альперович утверждает, что эти кибератаки, скорее всего, будут разрушительными, но не фатальными.

"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - сказал он.

Агентство напоминает, что Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день кибератак на объекты инфраструктуры.

"В декабре 2015 года первая в своем роде кибератака лишила света 225 тысяч человек на западе Украины, при этом хакеры также атаковали электрораспределительное оборудование, что затруднило попытки восстановить электроэнергию", - указывается в тексте.

Также, по словам украинских официальных лиц, за последние два месяца 2016 года хакеры атаковали украинские госучреждения около 6500 раз. Тогда правительство заявило, что российские спецслужбы ведут кибервойну против Украины.

"Атака на Государственное казначейство остановила его системы на несколько дней, а это означает, что государственные служащие и пенсионеры не могли вовремя получать зарплату или выплаты", - отмечает Reuters.

Ранее мы писали о том, что последствия хакерской атаки на правительственные сайты могут оказаться гораздо хуже, чем предполагается властями сейчас. Эксперты не исключают, что могли стереться данные украинцев в государственных базах.

Также специалисты Microsoft в ходе расследования выявили в системах нескольких украинских компаний вредоносное программное обеспечение (ПО). Одна из этих организаций занималась поддержкой сайтов госструктур, пострадавших от масштабной атаки.