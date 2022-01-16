Последствия хакерской атаки на правительственные сайты могут оказаться гораздо хуже, чем предполагается властями сейчас. Эксперты не исключают, что могли стереться данные украинцев в государственных базах.

Об этом сообщает издание для IT-индустрии dev.ua.

Как передает издание, в пятницу действительно произошло мелкое хулиганство, которое отвлекло внимание от более серьезных вещей. Ее уже подтвердили в СНБО, а именно замсекретаря Сергей Демедюк.

Примечательно, что все еще не восстановлен сайт компании Kitsoft, которая создала сайты для многих госорганов. Не исключено, что атака проводилась через админправа этой компании.

Есть также и видимые последствия атаки:

1. До сих пор не открывается стартовая портала diia.gov.ua. Идет переадресация на каталог услуг.

2. Страховые компании пишут, что автоцивилку сейчас невозможно купить в электронном виде, а также проверить ее валидность.

При этом невидимые последствия еще серьезнее. Эксперты допускают, что основная атака хакеров была на уничтожение госданных без возможности их восстановления.

Издание делает вывод, что Украина имеет дело с очень серьезной атакой, последствия которой еще не ясны до конца. И очевидно, что "на следующей неделе мы узнаем гораздо больше новостей насчет неработающих ресурсов".

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись несколько правительственных сайтов: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайтах МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами. Кроме того, хакеры атаковали сайты ВАКС, Верховного Суда и Реестр судебных решений.

В МИД Украины в хакерской атаке заподозрили Россию.

Также мы писали, что в СБУ подозревают российские спецслужбы в кибератаке на правительственные сайты Украины.

В свою очередь Москва отрицает свое причастие к кибератаке.